Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Зауважимо, що після втечі Башар Асад з родиною оселився саме у Росії.

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Росія закликала Асада тікати з Сирії

За словами трьох людей, які знають ситуацію, саме Росія переконала Асада у тому, що він програє опозиційним силам. Тому Кремль запропонував сирійському президенту та його родині безпечний проїзд, якщо він негайно покине країну.,

Двоє людей повідомили, що агенти російської розвідки організували втечу, доставивши Асада через його авіабазу в Сирії. Транспондер літака був вимкнений, щоб уникнути відстеження.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков не відразу відповів на прохання про коментар. Путін поки що ніяк не коментував падіння дому Асадів.

Це був контроль збитків. Для Росії було "дуже логічно" сказати Асаду здатися, оскільки вона хотіла уникнути кровопролиття, в якому його спіткала та ж доля, що й Каддафі чи лідера Іраку Саддама Хусейна,

– сказав Руслан Пухов, голова московського Центру аналізу стратегій і технологій.

Оскільки Росія побоюється долі двох її ключових військових баз у Сирії – військово-морського порту в Тартусі та авіабази в Хмеймімі – вона намагається зберегти самовпевнений вигляд після швидкого наступу повстанців у Сирії.

Зокрема, російські ЗМІ наполягають на тому, що Асад винен у своїй поразці, а Москва дотримала свого слова, не відмовившись від нього.

Bloomberg зауважує, що спочатку Росія бомбила повстанців, але згодом дійшла висновку, що не може захистити режим, оскільки опозиційні сили зайшли у стратегічне місто Хомс.

До слова, раніше у ГУР назвали інформацію про можливу авіакатастрофу літака Асада дезінформацією. Її Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.