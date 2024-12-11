Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Заметим, что после бегства Башар Асад с семьей поселился именно в России.

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Россия призвала Асада бежать из Сирии

По словам трех людей, которые знают ситуацию, именно Россия убедила Асада в том, что он проигрывает оппозиционным силам. Поэтому Кремль предложил сирийскому президенту и его семье безопасный проезд, если он немедленно покинет страну.,

Два человека сообщили, что агенты российской разведки организовали побег, доставив Асада через его авиабазу в Сирии. Транспондер самолета был выключен, чтобы избежать отслеживания.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не сразу ответил на просьбу о комментарии. Путин пока никак не комментировал падение дома Асадов.

Это был контроль убытков. Для России было "очень логично" сказать Асаду сдаться, поскольку она хотела избежать кровопролития, в котором его постигла та же участь, что и Каддафи или лидера Ирака Саддама Хусейна,

– сказал Руслан Пухов, глава московского Центра анализа стратегий и технологий.

Поскольку Россия опасается судьбы двух ее ключевых военных баз в Сирии – военно-морского порта в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме – она пытается сохранить самоуверенный вид после быстрого наступления повстанцев в Сирии.

В частности, российские СМИ настаивают на том, что Асад виноват в своем поражении, а Москва сдержала свое слово, не отказавшись от него.

Bloomberg отмечает, что сначала Россия бомбила повстанцев, но впоследствии пришла к выводу, что не может защитить режим, поскольку оппозиционные силы зашли в стратегический город Хомс.

К слову, ранее в ГУР назвали информацию о возможной авиакатастрофе самолета Асада дезинформацией. Ее Россия использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц.