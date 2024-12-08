Согласно имеющимся данным, указанную дезинформацию государство-агрессор Россия использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц. Потеря сигнала самолета Асада с радаров вероятно связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и осуществлял полет под их руководством.
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Россия прикрывала операцию по спасению диктатора, – ГУР при исчезновении с радаров самолета Асада
Утром сообщалось о том, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, убегая из Сирии. В ГУР назвали это дезинформацией от России.