Дипломат добавил, что сейчас основная цель – восстановить безопасность в Сирии и защитить людей от насилия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.

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Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается,

– подчеркнул Андрей Сибига.

По его словам, сейчас главная цель – восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия.

В МИД добавили, что необходимо приложить все усилия для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии ради функционирующих государственных институтов.

"Мы выражаем готовность проложить путь к восстановлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа", – отметили в ведомстве.