Это первое размещение израильских войск в этом районе со времени заключения соглашения о разграничении в 1974 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какой приказ отдал Нетаньяху

Приказ о введении израильских войск на часть территории Сирии Нетаньяху отдал на фоне свержения власти сирийского диктатора Башара Асада.

Вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров я вчера приказал ЦАХАЛу взять под контроль буферную зону и доминирующие позиции вблизи нее. Мы не позволим ни одной враждебной силе установить себя на нашей границе,

– сообщил Нетаньяху во время визита на Голанские высоты.

Голанские высоты Израиль захватил в 1967 году, а в 1981 году – аннексировал. Международное сообщество, за исключением США, считает их оккупированной территорией.

Армия обороны Израиля заявила, что делает это "для обеспечения безопасности общин Голанских высот и граждан Израиля" и добавили, что не вмешиваются во внутренние дела Сирии.

Нетаньяху также подчеркнул, что падение режима Башара Асада стало "прямым следствием" борьбы Израиля против Ирана и союзной ему группировки "Хезболла". Израиль, подчеркнул он, проводит политику "добрососедства".