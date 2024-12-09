Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, пошутив, что Асада подселят где-то к Виктору Януковичу, который сбежал из Украины в 2014 году.

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Как Россия попытается использовать Асада

Как отметил Семиволос, понятно, что в будущем Россия попытается еще как-то использовать сирийского диктатора. Сейчас Асад создает для страны-агрессора проблемы в потенциальных переговорах с новой властью Сирии.

Но неизвестно, что будет в будущем. Если Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Сирии, то там используют Асада.

Лидер группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммед аль-Джулани призвал к мирному развитию Сирии. Но если ситуация пойдет не так, как планируют повстанцы, то Россия вполне может использовать того же Асада для дестабилизации ситуации. Или для переговоров,

– отметил Семиволос.

Добавим, по данным СМИ, Асад уже находится в Москве. В Главном управлении разведки Украины рассказали, как Россия спасала сирийского диктатора.