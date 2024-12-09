15:44, 9 декабря

Посол Ирана в Сирии Хоссейн Акбари сказал, что падение режима Башара Асада может выйти из-под контроля США и вызвать конфликт с привлечением стран региона и Турции.

Я считаю, что события в регионе выйдут из-под американского контроля и могут серьезно навредить их стратегическим целям,

– сказал чиновник.

По словам посла Ирана, падение правительства Асада "создало сложную ситуацию между северными и южными силами в Сирии, что может привести к конфликту между некоторыми исламскими и арабскими странами с Турцией".