Большая часть мира радостно восприняла известие о свержении режима Асада. В МИД Украины отметили, что история сирийского чиновника показательна. "Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина", передает 24 Канал.
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Может начаться новая война: как отреагировали в Иране
Посол Ирана в Сирии Хоссейн Акбари сказал, что падение режима Башара Асада может выйти из-под контроля США и вызвать конфликт с привлечением стран региона и Турции.
Я считаю, что события в регионе выйдут из-под американского контроля и могут серьезно навредить их стратегическим целям,
– сказал чиновник.
По словам посла Ирана, падение правительства Асада "создало сложную ситуацию между северными и южными силами в Сирии, что может привести к конфликту между некоторыми исламскими и арабскими странами с Турцией".
Власть в Сирии переходит из рук в руки, – МИД Турции
Турция говорит, что правительство Асада "упало" и что контроль над Сирией "переходит из рук в руки". Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан.
Напомним, что Анкара годами поддерживала силы сирийской оппозиции, которые стремятся свергнуть Асада.
Главное беспокойство Турции вызывает присутствие на севере Сирии ополчения сирийских курдов YPG, которое она рассматривает как террористическую группировку, тесно связанную с боевиками в Турции.
"Башар виноват сам": реакция Энтони Блинкена
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Башар Асад сам виноват в собственном крахе, потому что отказался от здорового политического процесса и согласился на зависимость от Тегерана и Москвы.
США будут "внимательно следить" за развитием событий в стране и оценивать лидеров повстанцев по их действиям, а не словам, сказал Блинкен.
Сигнал о слабости Ирана и России: что сказала Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что конец диктатуры Асада "является положительным и долгожданным событием".
"Это также свидетельствует о слабости сторонников Асада, России и Ирана", – добавила она.
Каллас заявила, что будет работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе.
"Наконец-то": реакция Макрона на свержение Асада
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал падение "варварского государства" Башара Асада в Сирии.
Варварское государство пало. Наконец-то. Я отдаю должное сирийскому народу, его мужеству и терпению. В этот момент неопределенности я посылаю им свои пожелания мира, свободы и единства,
– подчеркнул президент.
"На совести Асада – много жизней": реакция Шольца
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смену власти в Сирии "хорошей новостью". Он напомнил, что на совести Асада "бесчисленное количество человеческих жизней". Из многих сирийцев он сделал беженцев.
Шольц считает, что политическое решение конфликта в Сирии остается возможным в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Резолюция, которая была принята в 2015 году, предусматривает разработку конституции и проведение выборов под наблюдением Организации Объединенных Наций.
Не надо бояться "медведя": заявление МИД Литвы
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что пример Сирии показывает, что "Россию можно выгнать, и она поедет домой".
Балтийцы были правы – Запад достаточно силен, чтобы победить. Нам не нужно бояться "Медведя" в Украине или где-либо, где он вызывает хаос,
– подытожил политик.
Замечательно, но рискованно: что сказала Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что падение режима Башара Асада в Сирии открывает возможности для всего региона Ближнего Востока. В то же время есть немало рисков.
Чиновница отметила, что Европа готова поддержать защиту национального единства и восстановление сирийского государства, которое будет защищать все меньшинства.
"Россию можно победить": реакция Польши: реакция Польши
Премьер Польши Дональд Туск сказал, что события в Сирии заставили мир осознать, что даже самый жестокий режим может упасть, а Россию и ее союзников можно победить.
Проиграл, потому что поставил на Россию: что говорили в Чехии
Глава чешского правительства Петр Фиала считает, что Асад потерпел поражение, потому что делал ставку на Путина.
"Желаем Сирии стабильности и свободы, а не хаоса или правления террористов", – подчеркнул политик.
Конец варварству: реакция премьера Британии
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер тоже приветствовал падение "варварского режима" Башара Асада. В то же время политик отметил, что "события в Сирии за последние часы и дни являются беспрецедентными", Лондон вместе с партнерами в регионе внимательно следит за ситуацией.
В ООН обрадовались поражению Асада
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал конец "диктаторского режима" в Сирии. Он призвал народ "воспользоваться исторической возможностью построить стабильное и мирное будущее".
Гутерриш призвал "избегать насилия в это чувствительное время".