Більша частина світу радісно сприйняла звістку про повалення режиму Асада. В МЗС України зазначили, що історія сирійського можновладця показова. "Так завжди було та буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна", передає 24 Канал.
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Може початися нова війна: як відреагували в Ірані
Посол Ірану в Сирії Хосейн Акбарі сказав, що падіння режиму Башара Асада може вийти з-під контролю США та спричинити конфлікт із залученням країн регіону й Туреччини.
Я вважаю, що події в регіоні вийдуть з-під американського контролю і можуть серйозно зашкодити їхнім стратегічним цілям,
– сказав чиновник.
За словами посла Ірану, падіння уряду Асада "створило складну ситуацію між північними та південними силами в Сирії, що може призвести до конфлікту між деякими ісламськими й арабськими країнами з Туреччиною".
Влада у Сирії переходить із рук у руки, – МЗС Туреччини
Туреччина каже, що уряд Асада "впав" і що контроль над Сирією "переходить з рук в руки". Про це заявив міністр закордонних справ Хакан Фідан.
Нагадаємо, що Анкара роками підтримувала сили сирійської опозиції, які прагнуть повалити Асада.
Головне занепокоєння Туреччини викликає присутність на півночі Сирії ополчення сирійських курдів YPG, яке вона розглядає як терористичне угруповання, тісно пов’язане з бойовиками в Туреччині.
"Башар винен сам": реакція Ентоні Блінкена
Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Башар Асад сам винен у власному краху, бо відмовився від здорового політичного процесу і погодився на залежність від Тегерана і Москви.
США "уважно стежитимуть" за розвитком подій у країні та оцінюватимуть лідерів повстанців за їхніми діями, а не словами, сказав Блінкен.
Сигнал про слабкість Ірану і Росії: що сказала Кая Каллас
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас зауважила, що кінець диктатури Асада "є позитивною і довгоочікуваною подією".
"Це також свідчить про слабкість прихильників Асада, Росії та Ірану", – додала вона.
Каллас заявила, що буде працювати з усіма конструктивними партнерами в Сирії та в регіоні.
"Нарешті": реакція Макрона на повалення Асада
Президент Франції Еммануель Макрон привітав падіння "варварської держави" Башара Асада в Сирії.
Варварська держава впала. Нарешті. Я віддаю належне сирійському народу, його мужності та терпінню. У цей момент невизначеності я посилаю їм свої побажання миру, свободи та єдності,
– наголосив президент.
"На совісті Асада – багато життів": реакція Шольца
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зміну влади в Сирії "доброю новиною". Він нагадав, що на совісті Асада "незліченна кількість людських життів". Із багатьої сирійців він зробив біженців.
Шольц вважає, що політичне вирішення конфлікту в Сирії залишається можливим відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2254. Резолюція, яка була прийнята в 2015 році, передбачає розробку конституції і проведення виборів під наглядом Організації Об'єднаних Націй.
Не треба боятися "ведмедя": заява МЗС Литви
Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що приклад Сирії показує, що "Росію можна вигнати, і вона поїде додому".
Балтійці мали рацію – Захід достатньо сильний, щоб перемогти. Нам не потрібно боятися "Ведмедя" в Україні чи деінде, де він спричиняє хаос,
– підсумував політик.
Чудово, але ризиковано: що сказала Урсула фон дер Ляєн
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що падіння режиму Башара Асада в Сирії відкриває можливості для всього регіону Близького Сходу. Водночас є чимало ризиків.
Посадовиця наголосила, що Європа готова підтримати захист національної єдності та відбудову сирійської держави, яка захищатиме всі меншини.
"Росію можна перемогти": реакція Польщі
Прем'єр Польщі Дональд Туск сказав, що події в Сирії змусили світ усвідомити, що навіть найжорстокіший режим може впасти, а Росію та її союзників можна перемогти.
Програв, бо поставив на Росію: що казали у Чехії
Очільник чеського уряду Петр Фіала вважає, що Асад зазнав поразки, бо робив ставку на Путіна.
"Бажаємо Сирії стабільності та свободи, а не хаосу чи правління терористів", – наголосив політик.
Кінець варварству: реакція прем'єра Британії
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер теж привітав падіння "варварського режиму" Башара Асада. Водночас політик зауважив, що "події в Сирії за останні години та дні є безпрецедентними", Лондон разом із партнерами в регіоні уважно стежить за ситуацією.
В ООН зраділи поразці Асада
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав кінець "диктаторського режиму" в Сирії. Він закликав народ "скористатися історичною можливістю побудувати стабільне і мирне майбутнє".
Гутерреш закликав "уникати насильства в цей чутливий час".