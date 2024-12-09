15:44, 9 грудня

Посол Ірану в Сирії Хосейн Акбарі сказав, що падіння режиму Башара Асада може вийти з-під контролю США та спричинити конфлікт із залученням країн регіону й Туреччини.

Я вважаю, що події в регіоні вийдуть з-під американського контролю і можуть серйозно зашкодити їхнім стратегічним цілям,

– сказав чиновник.

За словами посла Ірану, падіння уряду Асада "створило складну ситуацію між північними та південними силами в Сирії, що може призвести до конфлікту між деякими ісламськими й арабськими країнами з Туреччиною".