Другой новостью из региона является соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой". Стороны договорились о перемирии на два месяца, впрочем, уже вскоре обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

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Что происходит в Сирии сейчас

Наступление сирийской оппозиции началось 27 ноября. Правительство Башара Асада утверждает, что атака действительно большая, но ожидаемо обвиняет в ней "террористов". Последние имеют тяжелое вооружение и беспилотники и уже захватили ряд сел.

Военные Асада "укрепляют все места вдоль различных фронтов битвы".

Повстанцы же говорят, что вошли в некоторые районы Алеппо. Ранее они якобы захватили Военно-научный исследовательский центр на окраине города. Стороны обмениваются обвинениями относительно удара по студенческому общежитию при университете Алеппо, где погибло четыре человека.

Показываем Алеппо на карте:

28 числа погибли 15 мирных жителей и 36 были ранены. Это произошло в результате авиаударов и обстрелов по контролируемым повстанцами районам в Алеппо и сельской местности Идлиб. Бомбили не только сирийцы, но и россияне. Всего во время боев с обеих сторон могли погибнуть 180 человек, в том числе несколько российских спецназовцев.

Повстанцы едут в бой: смотрите видео

Почему захват Алеппо важен

Если сообщения о захвате западных районов Алеппо повстанцами правдивы, то это значительное изменение ситуации. Ведь город с 2016 года был под контролем Асада: диктатор вернул его себе благодаря жестоким бомбардировкам российской авиации. С 2012 до 2016 год Алеппо был в руках повстанцев.

Серо-зеленый и синий – возможное продвижение повстанцев / Levant24

Судя по карте, продвижение повстанцев перерезало трассу М5. Именно она соединяет Алеппо (второй по величине город Сирии) с Дамаском – столицей страны.

Есть сообщения о том, что правительственные войска убегают с позиций, а само Алеппо не было готово к длительной обороне. Среди трофеев повстанцев называют 31 танк, 20 БМП и 3 самоходные гаубицы.

А ещё могли захватить большой склад российского оружия.

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Как события в Сирии влияют на мировую политику и чем угрожают Москве

Башар Асад правит Сирией с 2000 года. Война в этой стране идет с далекого 2011 года. Тогда, во время Арабской весны, Асад подавил восстание против своего режима и началась гражданская война. В 2020 году было подписано соглашение о прекращении огня, поэтому с тех пор столкновения были разве что локальными. К слову, соглашение заключили Турция и Россия.

Ключевые союзники Сирии – Иран и Россия. Москва вмешалась в войну 2015 года. Теперь Песков призвал Асада "быстро навести порядок и восстановить конституционный строй". В свою очередь Тегеран пообещал и в дальнейшем поддерживать Сирию, а в ситуации обвинил США и Израиль.

Что касается ситуации вокруг Алеппо, то это покушение на суверенитет Сирии, и мы выступаем за то, чтобы сирийские власти как можно быстрее навели порядок на территории и восстановили конституционный порядок,

– заявил Песков.

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Обеспокоенность России можно понять, ведь она имеет в Сирии доступ к порту Тартус, авиабазе Хмеймим и, вероятно, держит в стране разведывательные базы. И, конечно, экспортирует туда оружие.

Говорят даже, что Асад срочно вылетел в Москву на переговоры с Путиным. Но Песков отделался традиционной отмазкой "Мне нечего сказать об этом".