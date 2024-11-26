Кабинет министров безопасности Израиля одобрил соглашение о прекращении огня между ЦАХАЛом и "Хезболлой" вечером 26 ноября. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с телеобращением по этому поводу. Интересно, что уже есть первые протесты.