Угода передбачає припинення бойових дій з "Хезболлою" протягом 60 днів. Домовленість починає діяти з десятої ранку 27 листопада. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цю мить.

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У Лівані можуть припинити воювати: деталі угоди між Ізраїлем і "Хезболлою"

Угоду уклали за посередництва США.

The Times of Israel написав, що в неї входять такі пункти:

ЦАХАЛ відійде з Лівану до міжнародного кордону. На залишену територію увійдуть ліванські війська та спостерігачі ООН;

"Хезболла" припинить свою збройну присутність на південь від річки Літані;

ліванські цивільні зможуть повернутися до своїх домівок;

уряд Лівану зобов'язується контролювати всі закупівлі та виробництво зброї в країні, щоб нічого не потрапило до "Хезболли";

міжнародний орган з нагляду за виконанням угоди очолять США.

Утім, Ізраїль хотів залишити за собою можливість вільно діяти, якщо "Хезболла" порушить угоду.

Навіщо це Нетаньягу та хто виступив проти

Це угода про безпеку, тимчасова угода про припинення вогню, а не політична угода, така як постійна мирна угода, угода про кордон або нормалізація,

– цитує CNN ізраїльські джерела.

Тому Нетаньягу віддав перевагу тому, щоб її розглядали лише в кабінеті безпеки, тобто меншим колом осіб. Перед тим прем'єр зустрівся зі своєю партією "Лікуд", щоб заручитися підтримкою.

Ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір заявив, що угода стане історичною помилкою. А біля військового штабу зібралися протестувальники, які закликали Нетаньягу схаменутися. Вони переконані, що домовленість принесе "нове сьоме жовтня" (день, коли напав ХАМАС). І назвали її капітуляцією перед територистами.