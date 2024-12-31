Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Що відомо про унікальну знахідку

Хлопчик, на ім'я Нехорай Нір випадково виявив унікальний християнський артефакт під час навчальної екскурсії в селище Ейн-Карем, що розташоване на захід від Єрусалима.

Довідка. Це селище відоме своєю історією та святими місцями. Воно має величезне значення для християн, оскільки, за традицією, вважається місцем народження Іоанна Хрестителя – одного з ключових фігур християнської релігії.

Саме в цьому святому місці Нехорай Нір знайшов хрестоподібний підвіс, виготовлений за допомогою техніки мікромозаїки, що використовується для розташування дрібних шматочків скла та коштовних каменів.



Унікальний хрестоподібний підвіс / Фото Newsweek

Ми збирали їстівні рослини. На зворотному шляху я раптово побачив кольоровий предмет, який світився в землі. Я витягнув його, і одразу відчув захоплення. Працівники сказали, щоб я зв'язався з Ізраїльським управлінням старожитностей, і коли вони приїхали, то були дуже вражені,

– поділився Нехорай.

За словами археолога Амита Реема, цей підвіс, хоча й не є античним, має велике історичне значення. Він був виготовлений із високою точністю, що свідчить про професіоналізм майстрів, які створювали подібні вироби. Техніка мікромозаїки була розроблена в Римі близько 1800 року і залишалася популярною до початку 20 століття. Експерти припускають, що підвіс міг належати християнському паломнику, який відвідав Ейн-Карем.