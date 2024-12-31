Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток сторінку @tot_kto_smoh.

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Автор акаунту показав декілька банок з енергетичними напоями, які стоять на поличці. Зверху на більшості банок відсутні відкривачки. Автор відео стверджує, що у всьому винні "малі тємщики". Однак користувачі соцмереж також звинувачують охорону магазину, яка допустила це.

Для чого люди роблять це

Як пояснили у мережі, на цій відкривачці є код, за допомогою якого можна виграти 0,1 біткоїна.

Там не тільки кусочки бітка, там і інші. Точно не знаю, але під кожною відкривачкою є бодай якась криптовалюта,

– пояснив один з користувачів у коментарях.

Який вигляд мають ці банки: дивіться відео

Реакція соцмереж

Люди були обурені таким вчинком, адже так неможна робити. Ось, які коментарі залишали користувачі соцмереж: