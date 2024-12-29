Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @oh_so_curious_george.

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Цей ролик швидко став популярним у тіктоці, зібравши безліч переглядів, вподобайок та коментарів. На оприлюднених кадрах видно, як дівчина проводить важливий Zoom-дзвінок. Аж раптом пес Джордж прибіг до неї з паличкою в зубах.

Він почав штовхати мою подругу головою, а коли це не спрацювало, то пустив у хід голос, аби повідомити, що йому потрібна увага. Коли й це не спрацювало, то пішов за кісткою і спробував сісти їй на коліна,

– розповіла Крістен.

Песик, як правило, щотижня з'являється у дзвінках Хойт, тому побачити, як він перериває зустріч, для усіх присутніх не було чимось незвичайним.

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Реакція соцмереж

Це відео було опубліковане на сторінці Джорджа у тіктоці. Всього за кілька днів воно зібрало понад 135 тисяч переглядів і 30 тисяч вподобань. Ось, які коментарі вони залишали під відео: