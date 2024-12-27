Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео China Insider.

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На оприлюднених кадрах можна побачити, як мандрівник кинувся з кулаками на мавпу й переміг у цій бійці. Натовп спостерігав за подією, не намагаючись втрутитись. Відомо, що шимпанзе намагався поцупити у чоловіка сумку, коли горою рухалась група туристів. Після бійки пухнастий злодій здався та відступив вниз з гори.

Що відомо про інцидент: дивіться відео

Реакція соцмереж

Інцидент, знятий на відео, викликав бурхливі обговорення в соцмережах. Багато користувачів критикували чоловіка за насильство над тваринами, вказуючи, що це її природне середовище. Інші користувачі соцмереж підтримала мандрівника, наголошуючи на поведінці місцевих мавп-бандитів.

Довідка. Мавпи в Китаї часто крадуть речі у туристів та місцевих жителів, і це явище має кілька причин, пов’язаних із поведінкою тварин і взаємодією з людьми. Перш за все, мавпи – дуже допитливі тварини, які досліджують усе навколо. Їх приваблюють яскраві, блискучі або незвичні предмети, які вони бачать у людей.