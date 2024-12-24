Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також Жінка прийняла ліки перед польотом та потрапила у курйозну ситуацію

Що відомо про суперечку подружжя

Як пише видання, жінка народила хлопчика ще у 2021 році. Одразу після цього вона поїхала до батьків на кілька тижнів.

Довідка. Це звичайна практика в Індії – після пологів матері навідують родичів, щоб відпочити і відновитися.

Коли чоловік приїхав по дружину й дитину, жінці не сподобалося ім’я, яке він придумав для їхнього сина, вони посварилися і перестали бачитися.

Натомість мати назвала сина Аді. Через певний час жінка, яка все ще жила у своїх батьків, звернулася до суду міста Хунсур, вимагаючи фінансової підтримки від свого чоловіка. Вона хотіла грошей на утримання дитини, оскільки не працює і займається хатніми справами. Її адвокат тоді сказав, що суперечка так загострилася, що дружина хотіла розлучення.

Як все ж назвали дитину

Зрештою, парі таки вдалося дійти згоди щодо імені. Дитину назвали Ар'явардхана, що означає "шляхетність". Пара обмінялася гірляндами – це традиційний індійський символ прийняття.

Цікаво! Це вже не перший випадок у країні, коли конфлікт через ім'я для немовляти вирішує суд.