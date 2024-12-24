Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток сторінку @cassidy_bond.

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Що побачила жінка, коли прокинулася

Кессіді розповіла, що по прильоту вона побачила незвичну картину: вона не виявила у літаку інших пасажирів. Довкола неї метушились стюардеси з переляканими очима. Річ у тім, що жінка випила забагато ліків і заснула. Як наслідок – бортпровідники не могли її розбудити після того, як всі інші пасажири вийшли у пункті призначення.

Коли я прокинулася, то мені стало шкода членів екіпажу. Вони думали, що я померла. Кричали й почали трясти мене, бо я не прокидалася. Побачила стрес, страх та тривогу в їхніх очах. Будь ласка, не приймайте заспокійливі засоби перед польотом,

– радить жінка.

Вона стверджує, що не приймає заспокійливий препарат на регулярній основі, але цього разу вирішила спробувати, щоб взяти під контроль нервову систему.

Жінка напилася ліків у літаку: дивіться відео

Реакція соцмереж

У вірусному відео, яке зібрало понад 1,1 мільйона переглядів, Бонд пояснила, що прийняла таблетку і заснула під час польоту. Користувачі мережі у коментарях під роликом почали активно ділитися своїми думками щодо цього: