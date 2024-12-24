Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток сторінку @cassidy_bond.
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Що побачила жінка, коли прокинулася
Кессіді розповіла, що по прильоту вона побачила незвичну картину: вона не виявила у літаку інших пасажирів. Довкола неї метушились стюардеси з переляканими очима. Річ у тім, що жінка випила забагато ліків і заснула. Як наслідок – бортпровідники не могли її розбудити після того, як всі інші пасажири вийшли у пункті призначення.
Коли я прокинулася, то мені стало шкода членів екіпажу. Вони думали, що я померла. Кричали й почали трясти мене, бо я не прокидалася. Побачила стрес, страх та тривогу в їхніх очах. Будь ласка, не приймайте заспокійливі засоби перед польотом,
– радить жінка.
Вона стверджує, що не приймає заспокійливий препарат на регулярній основі, але цього разу вирішила спробувати, щоб взяти під контроль нервову систему.
Жінка напилася ліків у літаку: дивіться відео
Реакція соцмереж
У вірусному відео, яке зібрало понад 1,1 мільйона переглядів, Бонд пояснила, що прийняла таблетку і заснула під час польоту. Користувачі мережі у коментарях під роликом почали активно ділитися своїми думками щодо цього:
- "Мені це потрібно. Я можу спати буквально де завгодно, тільки не в літаку";
- "Я зробила так само. Випадково залишила свій паспорт у літаку, тож мене не пустили в країну, де я жила";
- "Аналогічні історії сталися зі мною, коли я поверталася з Монако та Японії. Обидва рази я прокидалася і бачила перед собою пілота".