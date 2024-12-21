Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Цікаво, що господарка курочки Шаррон Брімбл є власницею готелю. Тож, Біллі Джин добре знають постійні відвідувачі. Одного дня курка почала "блукати трохи далі, ніж у саду". Тому господарі вирішили придбати спеціальний жилет.

Ми отримали декілька коментарів на фейсбуці, в яких люди висловлювали занепокоєння через те, що Біллі Джин переходить дорогу. Тож ми вирішили купити їй куртку з високим захисним ефектом! Вона справжня героїня і любить бути сама собою. Їй не подобається бути поруч з іншими курками,

– каже Шаррон.

Жінка додала, що її улюблениця любить їсти сирні крекери.



Курка Біллі Джин / Фото SWNS

Власниця курочки висловила сподівання, що жилет вбереже її улюбленицю.