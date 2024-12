Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Need To Know.

Відповідні кадри бійки з'явилися у мережі. На них видно, як огрядний чоловік у білій футболці б'є суперника жовтою попереджувальною табличкою по голові. Йому одразу ж протистоїть третій чоловік, який замахується на нього кулаками, як боксер. Для завдання ударів один з чоловіків використовував табличку "Мокра підлога".

Ця дивна сцена привернула увагу правоохоронців. Поліція прибула на місце події, але так нікого і не заарештувала.



Бійка в аеропорту / Скриншот з відео

Що відомо про чоловіків

За деякими даними, чоловік нижчого зросту, якого видно на кадрах зі шнурком на шиї, є співробітником аеропорту, а троє інших були в той день у відрядженні. За іншими даними, всі учасники сутички працюють у кіосках аеропорту. Досі незрозуміло, що спровокувало сутичку.