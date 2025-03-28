Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Haber Report.

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У мережі вже завірусилися фото героїв кіновсесвітів DC та Marvel, які взяли участь у протесті. Наразі невідомо, хто саме ховається під костюмами та масками, але виглядають вони ефектно.

На відео, яке з'явилося у мережі, ми можемо побачити покемона Пікачу, який біжить крізь натовп протестувальників. Люди щиро та із захопленням вітають його, хлопаючи по плечу.

Пікачу на протесті у Туреччині: дивіться відео

На інших кадрах ми також можемо побачити Джокера, Бетмена та Людину Павука. Усі вони перебувають на боці протестувальників.

Що відомо про протести у Туреччині

  • ​У березні 2025 року Туреччину охопили масові протести, спричинені арештом мера Стамбула Екрема Імамоглу – одного з провідних опозиційних лідерів і потенційного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана на майбутніх виборах.
  • Імамоглу був затриманий за звинуваченнями в корупції, які багато хто вважає політично мотивованими.
  • Масові акції протесту пройшли в різних містах Туреччини. Під час них затримали понад 1800 осіб, серед яких були і журналісти та репортери. Більшість затриманих звільнили вранці 28 березня.