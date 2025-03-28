Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на канцелярію президента Туреччини.
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Про що Ердоган говорив із Путіним
Президенти Росії та Туреччини говорили про двосторонні відносини та регіональні питання.
Президент Ердоган підкреслив, що співпраця між Туреччиною та Росією має дуже важливу роль у вирішенні регіональних питань і що Туреччина пильно стежить за процесом, ініційованим з метою завершення війни між Росією і Україною, та готова надати усі види підтримки – у тому числі стати майданчиком для мирних перемовин – задля забезпечення справедливого і сталого миру,
– йдеться в заяві.
Реджеп Ердоган також підкреслив необхідність кроків для забезпечення безпеки торговельного судноплавства у Чорному морі. За його словами, Туреччина продовжує робити свій внесок у запобігання перетворенню моря на зону конфлікту.
Також зазначається, що Анкара надає великого значення співпраці в питанні Сирії, щоб досягнути міцного миру та стабільності.
До слова, раніше стало відомо, що Туреччина може взяти участь в розміщенні миротворчих сил в Україні. Однак, це відбудеться лише в тому випадку, "якщо сторони погодяться створити їх для врегулювання російсько-української війни на майбутньому етапі".