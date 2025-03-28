Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на канцелярию президента Турции.

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О чем Эрдоган говорил с Путиным

Президенты России и Турции говорили о двусторонних отношениях и региональных вопросах.

Президент Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Россией имеет очень важную роль в решении региональных вопросов и Турция пристально следит за процессом, инициированным с целью завершения войны между Россией и Украиной, и готова предоставить все виды поддержки – в том числе стать площадкой для мирных переговоров – для обеспечения справедливого и устойчивого мира,

– говорится в заявлении.

Реджеп Эрдоган также подчеркнул необходимость шагов для обеспечения безопасности торгового судоходства в Черном море. По его словам, Турция продолжает делать свой вклад в предотвращение превращения моря в зону конфликта.

Также отмечается, что Анкара придает большое значение сотрудничеству в вопросе Сирии, чтобы достичь надежного мира и стабильности.

К слову, ранее стало известно, что Турция может принять участие в размещении миротворческих сил в Украине. Однако, это произойдет лишь в том случае, "если стороны согласятся создать их для урегулирования российско-украинской войны на будущем этапе".