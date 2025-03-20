Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время ифтара с журналистами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu.

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Что говорят в Турции о миротворческих войсках

Кроме заявления о миротворческом контингенте Фидан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел "очень позитивный" разговор с президентом США Дональдом Трампом.

А также отметил, что Вашингтон нужно убедить вывести американские войска из Сирии. По его мнению, такое решение будет экономически выгодным для Соединенных Штатов.

Кроме этого, Фидан отметил, что либерализация визового режима с Евросоюзом является ключевой для решения визовых вопросов. Он подчеркнул, что текущая система не удовлетворяет чем раз больший спрос Турции, пока остаются ограничения.

Добавим, что одной из стран, которая готова отправить миротворческие войска в Украину, является и Великобритания. Недавно в СМИ сообщали, что британские спецназовцы приведены в режим повышенной готовности для возможного развертывания в Украине в рамках миротворческой операции на фоне переговоров о прекращении огня.