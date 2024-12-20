Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SCMP.

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Що відомо про зловмисника

Чоловік зазначив, що використовував одразу 400 телефонів з різними акаунтами, щоб підвищити свої шанси на виграш подарунків у прямих ефірах. Китаєць облаштував собі справжній "офіс" у невеликому гаражі. Перехожий помітив незвичайну активність і повідомив про це поліції, підозрюючи, що це шахрайська операція.

Зловмисник зізнався, що використовував телефони, кожен з яких був пов'язаний з окремим акаунтом на платформі для прямих трансляцій, щоб збільшити свої шанси на виграш так званих "щасливих мішків".



Чоловік використав 400 телефонів для доступу до прямих трансляцій / Фото Weibo

Чи спрацювала ця схема

Китаєць розповів, що завдяки цій схемі вигравав різні речі: від недорогих товарів повсякденного вжитку до принтерів і останніх моделей iPhone, які він потім продавав. Він стверджував, що міг заробляти від 10 000 до 20 000 юанів (1 400 – 2 800 доларів) на місяць.

Чоловік не вставляв у телефони SIM-карти, які необхідні для реєстрації нових акаунтів на китайських платформах соціальних мереж. Замість цього він купував акаунти, що вже існують, в інших людей в інтернеті.

Оскільки ці акаунти, зареєстровані на справжнє ім'я, містили особисту інформацію, поліція звинуватила чоловіка у порушенні права на особисту інформацію інших осіб, що є незаконним.

Довідка. Хоча поліція не повідомила про конкретне покарання, згідно з китайським кримінальним законодавством, особам, які отримують, продають або надають особисту інформацію громадян, загрожує до трьох років ув'язнення або штраф.