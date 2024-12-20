Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SCMP.

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Що відомо про зловмисника

Чоловік зазначив, що використовував одразу 400 телефонів з різними акаунтами, щоб підвищити свої шанси на виграш подарунків у прямих ефірах. Китаєць облаштував собі справжній "офіс" у невеликому гаражі. Перехожий помітив незвичайну активність і повідомив про це поліції, підозрюючи, що це шахрайська операція.

Зловмисник зізнався, що використовував телефони, кожен з яких був пов'язаний з окремим акаунтом на платформі для прямих трансляцій, щоб збільшити свої шанси на виграш так званих "щасливих мішків".

Чоловік використав 400 телефонів для доступу до прямих трансляцій
Чоловік використав 400 телефонів для доступу до прямих трансляцій / Фото Weibo

Чи спрацювала ця схема

Китаєць розповів, що завдяки цій схемі вигравав різні речі: від недорогих товарів повсякденного вжитку до принтерів і останніх моделей iPhone, які він потім продавав. Він стверджував, що міг заробляти від 10 000 до 20 000 юанів (1 400 – 2 800 доларів) на місяць.

Чоловік не вставляв у телефони SIM-карти, які необхідні для реєстрації нових акаунтів на китайських платформах соціальних мереж. Замість цього він купував акаунти, що вже існують, в інших людей в інтернеті.

Оскільки ці акаунти, зареєстровані на справжнє ім'я, містили особисту інформацію, поліція звинуватила чоловіка у порушенні права на особисту інформацію інших осіб, що є незаконним.

Довідка. Хоча поліція не повідомила про конкретне покарання, згідно з китайським кримінальним законодавством, особам, які отримують, продають або надають особисту інформацію громадян, загрожує до трьох років ув'язнення або штраф.