Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Справу розглядав Верховний суд штату Карнатака (Індія).

Яке рішення ухвалив суд

Позивачка сподівалася здобути підтримку від суддів, однак натомість отримала догану від суддів за те, що подала несерйозну скаргу. За її словами, під час суперечок з благовірним про поведінку домашнього улюбленця вони кидалися один в одного образами. Кіт кілька разів нападав і дряпав її, а чоловік нічого не робив.

Скарга – це розповідь про шлюб і проблеми спільного життя, але в конкретно цьому випадку суть звинувачення ґрунтується на сварці через домашнього улюбленця. Стверджується, що чоловік піклується про кота більше, ніж дружина. Щоразу, коли жінка вказувала на це, між ними виникала суперечка і лунали образи,

– сказав суддя під час розгляду цієї справи.



Кіт став причиною конфлікту (Ілюстративне фото) / Фото Africa Images

Заслухавши незвичне клопотання, він припинив подальше розслідування проти чоловіка і звинуватив позивачку в безпідставній скарзі, додавши, що саме такі клопотання засмічують індійську систему правосуддя.

"Таким чином, мовиться не про жорстоке поводження з боку чоловіка. Питання стосується домашнього кота і того, що тварина кілька разів нападала на дружину або дряпала її", – заявив суд.