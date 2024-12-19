Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ViralHog.

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Відео потрапило у мережу. На оприлюднених кадрах видно, як чоловік катається на сноуборді, як раптом в його бік біжить ведмідь. Чоловік пришвидшився, але ведмідь врізавсяв його друга.

Чи всі ведмеді потрапляють до раю? Цей щойно зробив саме так – гоп! – і зник миттєво! Я спускався з гори на гірськолижному курорті Гевенлі, поки не побачив, що ведмідь побіг до мене. Я сказав собі: "Не сьогодні, косолапий!". Я прискорився, а потім обернувся і побачив ось це,

– розповів екстремал.

На кадрах помітно, що ведмідь фактично "підрізав" колегу сноубордиста. Однак після невдалого зіткнення, чотирилапий швидко зник і втік у найближчу гущавину. На щастя, жоден з учасників спуску не постраждав.

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Реакція соцмереж

У соцмережах коментатори "оцінили" спринт ведмедя та сноубордиста, і визнали саме чотирилапого переможцем у цій гонці.

Друга група користувачів каже, що зіткнення сталося, бо екстремали явно опинилися на шляху тварини або поруч з його норою. Тому наступного разу радять пропускати тварину або "їхати швидше".