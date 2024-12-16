Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Національного антарктичного наукового центру.

Дивіться також Чоловік був шокований, дізнавшись, що робить кіт, коли його немає вдома

Пінгвіни зачарували мережу

На оприлюднених кадрах видно, як пінгвіни лягають на живіт і стрімко спускаються з гори. Вони мають спеціальну ходу, яка і допомагає їм пересуватися.

Її секрет у тому, щоб перевалюватися з однієї лапки на іншу, широко розставивши крильця. Хоча коли пінгвінам треба швидко кудись дістатися, то вони просто лягають на животик і ковзають,

– пояснили у Національному антарктичному науковому центрі.

Миле відео обережного спускання птахів з гірки зняла на острові Галіндез зимівниця 29-ї Української антарктичної експедиції Анна Соіна.

Як пінгвіни спускаються з гірки: дивіться відео

"Друзі, кажуть, в Україні вже багато хто активно використовує ходу пінгвіна. А які у вас лайфхаки, щоб безпечно пересуватися ожеледицею?" – підписали милий ролик у НАНЦ.

Довідка. Пінгвіни, які мешкають поблизу української полярної станції "Академік Вернадський" в Антарктиці, переважно належать до виду субантарктичних пінгвінів. Їхня популяція останнім часом стрімко зросла. Це пов'язано зі змінами клімату, що впливають на доступність місць для гніздування. У відповідь на значну сніжність навесні пінгвіни почали освоювати нові території, включаючи високі скелі, що раніше були для них недоступними.