Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Unilad.

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Власники Паула поїхали у відпустку, залишивши котика вдома. Вони встановили в будинку камери для спостереження за домашніми тваринами, щоб стежити за тим, чим він займається, поки їх немає.

Що робив котик

Як з'ясувалося, самотній кіт повільно ходить квартирою з улюбленою іграшкою в зубах і жалібно нявкав.

Я знайшов Паула близько чотирьох років тому. Я жив у квартирі на першому поверсі близько тижня, а потім з'явилося кошеня і почало дряпати моє вікно. Відтоді ми найкращі друзі,

– розповів Джон.

Він додав, що зазвичай кіт просто лежить і дивиться у вікно, спостерігаючи за птахами. Цього разу він лише видавав жалібні звуки й очевидно чекав на господаря.

Що роблять коти, коли господарів нема вдома: дивіться відео

"Він був дуже милим і чарівним. Я не можу стримати емоцій", – написав господар.

Як коти переносять самотність

Коти – незалежні тварини, які часто добре переносять самотність, але потребують балансу між самотністю та увагою. У їх здатності впоратися з відсутністю господаря велике значення має їхній характер і оточення.