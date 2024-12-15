Про це розповідає 24 Канал з посиланням на статтю "Свої.City".

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Що відомо про кота

Історія кота Миша сталася ще рік тому, однак розголосу вона набула тільки зараз. Його власниця – Дар'я родом з Горлівки. Разом з чоловіком Павлом вони виховують трьох дітей. Кіт у сім'ї з'явився у 2011 році, коли Дар'я знайшла його у коробці біля під'їзду.

Тільки-но в Горлівці навесні 2014 року почалися бойові дії, Дар'я з чоловіком і однорічним сином поїхали. Як і багатьом переселенцям, їм довелося покинути рідну домівку. Згодом кота вивезли з окупації до Черкас. А після початку повномасштабного вторгнення родина виїхала до Німеччини, залишивши кота в Україні.

Подорож та депортація пухнастика

Згодом родина вирішила забрати Миша до себе. Вони знайшли перевізника, яким мав доправити кота за маршрутом: Черкаси – Київ – Чернівці – Варшава – Штутгарт.

Але в Польщі все пішло не за планом,

– розповіла Дар'я.

Майже весь час перевізник був на зв'язку з родиною, але згодом з'ясувалося, що він мав проблеми з ліцензією. Ситуацію пояснив телефонний дзвінок.



Кіт Миш з господаркою / Фото "Свої.City"

"Ваш кіт в Маямі, ми переплутали його з іншою кішкою. Вона зараз у Німеччині, а ваш полетів в

Америку", – повідомили перевізники власницю.

Дар'я була шокована. Вона боялася, що більше ніколи не побачить Миша. Однак перевізники ще раз вийшли на зв'язок та сказали, що кота депортували, і він летить назад. Всі поневіряння країнами зайняли 2 тижні, й нарешті Миш знову в люблячій родині.