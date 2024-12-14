Про це розповідає 24 Канал з посиланням на СЕТАМ. Охочих придбати "елітний" лот поки не з'явилося.

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У Житомирі торгують конфіскованими шкарпетками

На Житомирщині виконавча служба наклала арешт на 5 пар нових чоловічих літніх шкарпеток і виставила їх на аукціон. Стартова ціна – 100 гривень. Торги заплановані на 16 грудня.

Згідно з описом на СЕТАМ, шкарпетки нові, чорного кольору, з бирками. На етикетках зазначено бренд "MaySocks Житомир".

Особливістю лоту є різнокольорові бирки:

дві темно-червоні,

одна чорна,

одна зелена,

одна різнокольорова.

Як стати учасником торгів

Щоб взяти участь в аукціоні, потрібно зареєструватися в системі СЕТАМ, подати заявку на участь у торгах та сплатити гарантійний внесок – 5 гривень (5% від стартової ціни).

Чому арештували шкарпетки

За даними Автоматизованої системи виконавчого провадження, цей незвичайний лот належить 23-річному мешканцю Житомирщини. Стягувачем у справі є Бердичівський міськрайонний суд.