Існує багато видів борошна: картопляне, пшеничне, гречане, кукурудзяне, рисове, житнє, з висівками та інші. 24 Канал розповідає, як виміряти його з допомогою ложки.

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Для приготування смачних страв із застосуванням борошна не обов'язково мати точні ваги. Для цього достатньо знати, скільки грамів можна відміряти чайною/столовими ложками.

Зазвичай господині допускають одну і ту ж помилку. Якщо в рецепті вказано, що потрібно додати чайну ложку борошна, то це мається на увазі – з гіркою. Якщо додається борошно без гірки, цей момент завжди вказується в рецепті.

Наприклад, для приготування гуляшу потрібна невелика кількість борошна, вказана в рецепті, а ваг під рукою немає. Для цього знадобиться знання, скільки входить пшеничного борошна в чайну ложку.

У чайній ложці можна відміряти 5 грамів пшеничного борошна (без гірки) і 10 грамів (із гіркою). Однак, потрібно враховувати, що якщо у вас нестандартна чайна ложка, то вага може коливатися в межах 2 грамів.

Як без ваг відміряти борошно в грамах столовою та чайною ложками

У разі, коли ви змушені зважувати пшеничне борошно без ваг, то зробити це просто, якщо знати, скільки ж грам цього інгредієнта входить в одну столову або чайну ложки.

1 чайна ложка – 5 грамів борошна;

– 5 грамів борошна; 1 чайна ложка з гіркою – 10 грамів борошна;

– 10 грамів борошна; 1 столова ложка – 15 грамів борошна;

– 15 грамів борошна; 2 чайні ложки з гіркою – 20 грамів борошна;

– 20 грамів борошна; 1 столова ложка з гіркою – 30 грамів борошна.



Ложка борошна / Фото pronakip

Цікаві факти про борошно та інша корисна інформація

А чи знаєте ви, що борошно може бути корисним і водночас шкідливим для організму? Борошняні вироби негативно впливають на ендокринну і серцево-судинну системи організму. Це відбувається тому, що під час термічної обробки в пшеничному борошні руйнуються поживні речовини, а вуглеводи, що входять до складу, стають негативними.

Яке ж борошно корисне?

Борошно з гречки. Канадські вчені виявили, що цей продукт має здатність знижувати на 20% цукор у крові. Також гречане борошно містить мало жирів, але багате клітковиною. Вживання продуктів із нього – хороша профілактика серцево-судинних захворювань, бо волокна підбирають залишки жирів, жовчних кислот і зайвий "поганий" холестерин. А хліб із цього борошна насичує організм: калієм, цинком, магнієм і марганцем. Борошно з кукурудзи. До складу цього виду не входить глютен. Кукурудзяне борошно багате амінокислотами (триптофан і лізин), які сприяють кровотворенню і виробленню багатьох гормонів. Також у складі є кремній. У разі нестачі цього елемента судини втрачають еластичність, сповільнюється кровообіг, що викликає інсульт. Борошно з рису. Також не містить глютену і багате вітамінами груп РР і В. В Азії це найпоширеніший вид борошна. На його основі готують: рисовий папір, дієтичні торти, пироги та багато іншого. Під час термічної обробки всі корисні речовини в цьому продукті зберігаються. Льняне борошно. Цей вид незамінний для людей, що мають серцево-судинні захворювання. Адже в борошні міститься набагато більше калію в порівнянні з бананами. Льняне борошно відрізняється наявністю рослинних жирів (Омега-3 й Омега-6), необхідними для організму білками, а також лігнінів (речовин, що мають протиракові властивості).

Також ми зібрали цікаві факти, про які ви, можливо, не знали:

28 грудня іспанці святкують "День простака", під час якого кидаються яйцями та борошном. На ці розваги витрачається приблизно 6 тонн різної муки;

американці в період Великої Депресії шили одяг із мішків, у яких продавалося борошно. Виробники цього продукту почали випускати такі мішки з візерунками;

з одного зернятка пшениці можна отримати близько 20 міліграмів борошна. А щоб спекти один хліб, потрібно приблизно 10 000 зерен;

у Франції споживають найбільшу кількість борошна – у рік один француз з'їдає близько 67 кілограмів різної випічки;

італійці, які вживають велику кількість піци та пасти, не товстіють (вони використовують борошно тільки грубого помелу);

цей інгредієнт – єдиний продукт, який не суперечить жодній релігії;

макаронні вироби та хліб виготовляються з різних видів борошна.

Сподіваємося, наша стаття не тільки корисна для господинь, але ближче познайомила із борошном.