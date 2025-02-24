Хто підлягає мобілізації та що відомо про укладення контрактів для 18-річних з 1 березня повідомляє 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати з 1 березня

Мобілізації в Україні підлягають наступні категорії військовозобов'язаних:

чоловіки 18 – 60 років із військовим досвідом, які не виключені з обліку за станом здоров'я,

чоловіки 25 – 60 років без військового досвіду, які придатні чи обмежено придатні за станом здоров'я,

чоловіки 18 – 60 років, які зняті чи виключені з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішення ВЛК.

Зверніть увагу! Обмежено придатні особи повинні повторно пройти ВЛК до 6 червня 2025 року.

Добровільно вступити до лав армії можуть:

жінки до 60 років, які придатні за станом здоров'я,

призовники 18 – 25 років, що не проходили строкову службу – на службу за контрактом,

люди з інвалідністю та особи, які отримали право відстрочки через сімейні обставини,

за новими правилами – чоловіки 18 – 25 років можуть добровільно підписати річний контракт на бойову посаду.

Нагадаємо також, що до 31 березня буде продовжено термін бронювання від мобілізації.

Що відомо про контракт на службу з 1 березня

Наразі в Україні не планують зниження мобілізаційного віку. Натомість з'явилася альтернатива.

Так, президент Зеленський 7 лютого оголосив, що до армії можуть вступати українці 18 − 24 років. Вони зможуть підписати контракт тривалістю на 1 рік, за яким зможуть отримувати пільги та грошове забезпечення.

Цю категорію військовослужбовців будуть призначати лише на бойові посади.

Добровольці за контрактом впродовж пів року будуть виконувати бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення.

Наразі вони можуть долучитися до 6 бригад:

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців,

95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада,

92 окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка,

10 окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс,

38 окрема бригада морської піхоти (Цербери),

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

Оновлення даних в Резерв+ з 1 березня

Варто також не забувати, що військовозобов'язані українці у випадку змін в особових даних повинні оновлювати їх. Зокрема, йдеться про актуалізацію адреси проживання, контактних номерів телефону та електронної пошти.

Найшвидший спосіб це зробити – додаток Резерв+.

У Міноборони наголошували, що при оновленні даних направлення на ВЛК не видаватимуть. Якщо це буде потрібно, його можуть виписати пізніше.