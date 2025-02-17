Через це у мережі виникла думка, що умови нових контрактів є несправедливими щодо інших бійців, які вступили до ЗСУ у юному віці. У чому полягає складність виплати для тих, хто вже служить, – повідомляє 24 Канал в ексклюзивному матеріалі.

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Чи рівні умови контрактів

На сьогодні обов'язкова мобілізація є лише для чоловіків віком від 25 років. Юнаки 18 – 24 років можуть долучитися до ЗСУ за власним бажанням на контрактну форму служби.

Аби залучити більше молоді до війська, в Україні анонсували спеціальні контракти на 1 рік. В рамках нього військові зможуть отримати виплату у розмірі 1 мільйона гривень, а також матимуть пільги. Анонс таких контрактів викликав питання – чи отримають гарантії, передбачені контрактом 18 – 24, ті, хто в такому віці долучився до війська раніше. Крім того, мовиться не лише про тих військовослужбовців, яким ще немає 25, а й тим, хто старший, але на момент підписання контракту не досягнув мобілізаційного віку.

Довідка. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що виплата у розмірі 1 мільйона гривень буде передбачена для військових, які приєдналися до Сил оборони до 25-річного віку. Ця виплата буде одноразовою, оскільки контракт підписано, а БЗВП пройдено. Однак для цього теж будуть умови.

Умовою отримання винагороди для цієї категорії військовослужбовців є безпосередньо їхня участь у військових діях впродовж 6 місяців, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності. Нагорода також буде виплачуватися та в разі невиконання умови щодо шестимісячної участі у бойових діях у випадку поранення або перебування у полоні,

– заявив Лазуткін.

Втім, механізми роботи контракту залишаються дещо незрозумілими. По-перше, у Міноборони не надали уточнень, чи стосується ця виплата тих, хто приєднався до ЗСУ після 24 лютого 2022 року, чи на неї можуть розраховувати й учасники АТО та ООС.

Крім того, новий проєкт з контрактами доступний лише у 6 бригадах, однак юні захисники є чи не у всіх наявних підрозділах та родах військ.

Ще одним фактором ускладнення є те, що під час повномасштабної війни мобілізаційний вік знижували. До квітня 2024 року під мобілізацію підпадали громадяни, які досягли 27-річного віку. Тобто до того часу люди віком 25 та 26 років долучалися до війська за таким же принципом, як зараз 18 – 24. Тому залишається незрозумілим, чи мають право на виплати чоловіки 25 – 26 років, які долучилися до контрактної служби до того, як знизили мобілізаційний вік.