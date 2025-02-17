Поэтому в сети возникло мнение, что условия новых контрактов являются несправедливыми по отношению к другим бойцам, которые вступили в ВСУ в юном возрасте. В чем заключается сложность выплаты для тех, кто уже служит, – сообщает 24 Канал в эксклюзивном материале.

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Равны ли условия контрактов

На сегодня обязательная мобилизация есть только для мужчин в возрасте от 25 лет. Юноши 18 – 24 лет могут присоединиться к ВСУ по собственному желанию на контрактную форму службы.

Чтобы привлечь больше молодежи в армию, в Украине анонсировали специальные контракты на 1 год. В рамках него военные смогут получить выплату в размере 1 миллиона гривен, а также будут иметь льготы. Анонс таких контрактов вызвал вопрос – получат ли гарантии, предусмотренные контрактом 18 – 24, те, кто в таком возрасте присоединился к армии ранее. Кроме того, говорится не только о тех военнослужащих, которым еще нет 25, но и тем, кто старше, но на момент подписания контракта не достиг мобилизационного возраста.

Справка. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что выплата в размере 1 миллиона гривен будет предусмотрена для военных, которые присоединились к Силам обороны до 25-летнего возраста. Эта выплата будет одноразовой, поскольку контракт подписан, а БЗВП пройден. Однако для этого тоже будут условия.

Условием получения вознаграждения для этой категории военнослужащих является непосредственно их участие в военных действиях в течение 6 месяцев, а также отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности. Награда также будет выплачиваться и в случае невыполнения условия относительно шестимесячного участия в боевых действиях в случае ранения или пребывания в плену,

– заявил Лазуткин.

Впрочем, механизмы работы контракта остаются несколько непонятными. Во-первых, в Минобороны не предоставили уточнений, касается ли эта выплата тех, кто присоединился к ВСУ после 24 февраля 2022 года, или на нее могут рассчитывать и участники АТО и ООС.

Кроме того, новый проект с контрактами доступен только в 6 бригадах, однако юные защитники есть едва ли не во всех имеющихся подразделениях и родах войск.

Еще одним фактором осложнения является то, что во время полномасштабной войны мобилизационный возраст снижали. До апреля 2024 года под мобилизацию подпадали граждане, достигшие 27-летнего возраста. То есть к тому времени люди в возрасте 25 и 26 лет приобщались к войску по такому же принципу, как сейчас 18 – 24. Поэтому остается непонятным, имеют ли право на выплаты мужчины 25 – 26 лет, которые присоединились к контрактной службе до того, как снизили мобилизационный возраст.