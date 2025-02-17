Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина от 14 февраля 2025 года №163.

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Какие категории мужчин будут автоматически вносить в реестр "Оберіг"

В постановлении Кабмина №163 говорится, что изменения вносятся в:

Порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов;

Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов.

Постановление Кабмина определяет, что отныне мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые обратились в паспортные сервисы за рубежом до 24 апреля 2024 года для оформления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта и не получили их, автоматически будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Данные об этом Минобороны будет передавать Государственная миграционная служба.

Так, миграционная служба будет передавать следующие сведения:

оцифрованный образ лица;

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

место рождения;

пол;

место жительства и место пребывания;

реквизиты паспорта гражданина Украины или документа, дающего право гражданину Украины на выезд за границу (серия и / или номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия);

сведения о гражданстве;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за рубежом, или возвращение в Украину.

У "Судебно-юридической газете" объяснили, что на основании этой информации Минобороны сможет брать военнообязанных мужчин на учет. Кроме того, также смогут сформировать военно-учетный документ в электронной форме.

В постановлении Кабмина говорится, что взятие на воинский учет граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет осуществляется ТЦК по зарегистрированному или задекларированному их месту жительства. Если место жительства не зарегистрировано или не задекларировано, тогда ТЦК будет брать на учет по месту, определенными Генштабом ВСУ.

Кроме того, взятие на воинский учет таких категорий мужчин проводится без направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Своим постановлением Кабмин также внес изменения в порядок внесения сведений в "Оберег" и граждан мужского пола от 16 лет. Так, данные о юношах от 17 до 25 лет, в том числе и те, что находятся за рубежом, также автоматически будут вносить в реестр "Оберег". Данные о них Минобороны будет получать от:

Единого государственного демографического реестра,

ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы,

других информационных систем, реестров и баз (банков) данных, среди которых реестры МВД, Минюста, Государственной налоговой службы, Пограничной службы, МОН, Пенсионного фонда и других.

Кроме того, в реестре "Оберіг" также автоматически будут обновляться данные об установлении или изменении группы инвалидности.