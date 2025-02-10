Ранее мы писали о том, кого могут мобилизовать с 21 года.

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При каких условиях могут мобилизовать 18-летнего юношу

В 18 парень еще не является военнообязанным. Законодательство квалифицирует его как призывника, который должен проходить срочную службу. Но поскольку во время военного положения срочной службы нет, то таких юношей не призывают.

Впрочем, это не означает, что 18-летних не мобилизуют. Это возможно, но только в нескольких случаях. С 18 до 25 лет вас могут мобилизовать, если вы прошли срочную службу в мирное время, закончили высшее военное учебное заведение или закончили военную кафедру. При этих условиях юноша уже не просто приписан к призывному участку, а является офицером запаса, имеет военно-учетную специальность.

В других случаях парни могут пойти в армию добровольно. Сейчас государство работает над их привлечением, разрабатывая контракты на год.

В 2024 году контракты на службу заключили несколько тысяч граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет.