Стоит отметить, что базовая военная подготовка заменит имеющуюся в Украине срочную службу. Подробнее об изменениях в военной подготовке, учета и отсрочки от базовой службы – читайте в материале 24 Канала.

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Что необходимо знать о базовой военной подготовке

Принятый Верховной Радой законопроект №12076 предусматривает 2 вида военной подготовки для мужчин: базовая военная подготовка и базовая военная служба.

Базовая военная подготовка (начнется с сентября 2025 года) проводится во время обучения в высшем учебном заведении. Базовая военная служба вводится вместо срочной службы и доступна тем, кто не учится в университете. Эта военная подготовка будет в высших учебных заведениях как отдельная дисциплина.

В соответствии с законодательством, начиная с 18 лет каждый мужчина должен пройти базовую военную службу, выбрав время прохождения самостоятельно, однако до достижения 25 лет. К этому виду военной службы не будут привлекаться граждане, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в высших учебных заведениях.

Срок обучения на базовой военной подготовке будет определен отдельным постановлением Кабинета Министров Украины.

Для тех, кто претендует вступить (впервые) на госслужбу, службу в органах местного самоуправления, занять должности в органах прокуратуры, а также для других граждан по желанию базовая военная служба будет проходить в учебных центрах Вооруженных сил.

Срок прохождения базовой военной службы в мирное время составит 5 месяцев, в военное – 3 месяца.

Новый закон также определяет, что перед направлением на практические занятия мужчины (женщины – добровольно), за исключением курсантов военных вузов, учебных заведений, которые готовят полицейских, – проходят медицинский осмотр.

Будут ли мобилизовать мужчин до 25 лет

Законопроект не предусматривает мобилизацию юношей до 25 лет. Верхняя граница призывного возраста так и остается на уровне 25 лет.

Для граждан с 18 лет, которые прошли или не прошли базовую военную службу или базовую военную подготовку предусмотрена отсрочка до достижения мобилизационного возраста.

В то же время юноши с 18 до 25 лет по собственному желанию могут присоединиться на службу в ВСУ по контракту.

Кто может освободиться от базовой военной подготовки

От прохождения базовой общевойсковой подготовки в учреждениях высшего образования всех форм собственности освобождаются граждане:

которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

проходившие военную службу.

Должны ли женщины проходить военную подготовку

Согласно законопроекту, женщины могут пройти базовую военную подготовку только добровольно. Обязательной мобилизации женщин в армию также не предусмотрено.

Закон предусматривает, что пригодные по состоянию здоровья и возрасту украинки, которые добровольно изъявили желание пройти базовую военную службу, берут на воинский учет призывников по их заявлению (обращению) непосредственно перед направлением на базовую службу.

После базовой военной службы женщин будут брать на учет военнообязанных в порядке и в сроки, согласно части 11 статьи 26 закона о воинской обязанности. То есть уволенные с базовой службы украинки должны будут в пятидневный срок прибыть в ТЦК.

Женщины-добровольцы также берутся на учет военнообязанных не автоматически, а только по собственному желанию. Таким образом, тех, кто добровольно пройдет базовую службу, не будут мобилизовать без их желания.

Те женщины, кто имеет специальность или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности (определены в перечне Министерства обороны) берут на учет военнообязанных по желанию.

Какие изменения произошли в учете призывников

Согласно законопроекту, 17-летние юноши могут стать на учет призывников до 31 июля в год, когда им исполняется 17 лет. Это может происходить через электронную идентификацию или визит в ТЦК. Ранее срок постановки на учет призывников составлял всего 3 месяца.

Кроме того, юноши смогут встать на воинский учет онлайн через приложение Резерв+.

Уважительные причины не прохождения электронной идентификации (не уточнения данных) через Резерв + такие же, как и для неприбытия в ТЦК при наличии подтверждающих документов:

болезнь;

препятствие стихийного характера;

проживание (пребывание) на временно оккупированной территории;

другие обстоятельства, которые лишают возможности пройти идентификацию в Резерв+ или лично явиться в ТЦК;

Законопроект также позволяет юношам за рубежом, которым исполняется 18 лет, стать на учет дистанционно, не приезжая в Украину.

Тех, кто не станет на учет призывников до 31 июля (в год, когда ему исполняется 17 лет), будут брать только после личного прибытия в ТЦК. И если на то не было уважительных причин, им грозят штрафы за нарушение правил воинского учета (при условии достижения 18-летнего возраста) – от 17 до 25,5 тысячи гривен на особый период.