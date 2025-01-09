Варто зазначити, що базова військова підготовка замінить наявну в Україні строкову службу. Детальніше про зміни в військовому вишколі, обліку та відстрочки від базової служби – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що необхідно знати про базову військову підготовку

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт №12076 передбачає 2 види військової підготовки для чоловіків: базова військова підготовка та базова військова служба.

Базова військова підготовка (почнеться з вересня 2025 року) проводиться під час навчання у вищому навчальному закладі. Базова військова служба вводиться замість строкової служби і доступна тим, хто не навчається в університеті. Ця військова підготовка буде у вищих навчальних закладах як окрема дисципліна.

Відповідно до законодавства, починаючи з 18 років кожен чоловік повинен пройти базову військову службу, обравши час проходження самостійно, однак до досягнення 25 років. До цього виду військової служби не залучатимуться громадяни, які пройшли базову загальновійськову підготовку у вищих навчальних закладах.

Термін навчання на базовій військовій підготовці буде визначено окремою постановою Кабінету Міністрів України.

Для тих, хто претендує вступити (вперше) на держслужбу, службу в органах місцевого самоврядування, обійняти посади в органах прокуратури, а також для інших громадян за бажанням базова військова служба проходитиме у навчальних центрах Збройних сил.

Термін проходження базової військової служби у мирний час становитиме 5 місяців, у воєнний – 3 місяці.

Новий закон також визначає, що перед направленням на практичні заняття чоловіки (жінки – добровільно), за винятком курсантів військових вишів, закладів освіти, які готують поліцейських, – проходять медичний огляд.

Чи мобілізуватимуть чоловіків до 25 років

Законопроєкт не передбачає мобілізацію юнаків до 25 років. Верхня границя призовного віку так і лишається на рівні 25 років.

Для громадян з 18 років, які пройшли або не пройшли базову військову службу або базову військову підготовку передбачена відстрочка до досягнення мобілізаційного віку.

Водночас юнаки з 18 до 25 років за власним бажанням можуть долучитися на службу в ЗСУ за контрактом.

Хто може звільнитися від базової військової підготовки

Від проходження базової загальновійськової підготовки у закладах вищої освіти всіх форм власності звільняються громадяни:

які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які проходили військову службу.

Чи повинні жінки проходити військову підготовку

Відповідно до законопроєкту, жінки можуть пройти базову військову підготовку лише добровільно. Обов'язкової мобілізації жінок до армії також не передбачено.

Закон передбачає, що придатні за станом здоров'я та віком українки, які добровільно виявили бажання пройти базову військову службу, беруть на військовий облік призовників за їхньою заявою (зверненням) безпосередньо перед направленням на базову службу.

Після базової військової служби жінок братимуть на облік військовозобов'язаних у порядку та в терміни, згідно з частиною 11 статті 26 закону про військовий обов'язок. Тобто звільнені з базової служби українки повинні будуть у п'ятиденний строк прибути до ТЦК.

Жінки-добровольці також беруться на облік військовозобов'язаних не автоматично, а лише за власним бажанням. Таким чином, тих, хто добровільно пройде базову службу, не мобілізуватимуть без їхнього бажання.

Ті жінки, хто має спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю (визначені в переліку Міністерства оборони) беруть на облік військовозобов'язаних за бажанням.

Які зміни відбулися в обліку призовників

Відповідно до законопроєкту, 17-річні юнаки можуть стати на облік призовників до 31 липня в рік, коли їм виповнюється 17 років. Це може відбуватися через електронну ідентифікацію або візит до ТЦК. Раніше термін ставання на облік призовників становив лише 3 місяці.

Окрім того, юнаки зможуть встати на військовий облік онлайн через застосунок Резерв+.

Поважні причини не проходження електронної ідентифікації (не уточнення даних) через Резерв+ такі самі, як і для неприбуття до ТЦК за наявності підтверджувальних документів:

хвороба;

перешкода стихійного характеру;

проживання (перебування) на тимчасово окупованій території;

інші обставини, які позбавляють можливості пройти ідентифікацію в Резерв+ або особисто з'явитися до ТЦК;

Законопроєкт також дозволяє юнакам за кордоном, яким виповнюється 18 років, стати на облік дистанційно, не приїжджаючи до України.

Тих, хто не стане на облік призовників до 31 липня (у рік, коли йому виповнюється 17 років), братимуть лише після особистого прибуття до ТЦК. І якщо на те не було поважних причин, їм загрожують штрафи за порушення правил військового обліку (за умови досягнення 18-річного віку) – від 17 до 25,5 тисяч гривень на особливий період.