Повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка. За законопроєкт проголосували 298 депутатів.

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У Раді підтримали законопроєкт про БВП

Під час розгляду законопроєкту про БВП Рада прийняла правку про проходження базової військової підготовки для жінок буде виключно добровільним. Також добровільною буде постановка на військовий облік.

Цю правку підтримали 278 депутатів. Це означає, що ніякої примусової мобілізації жінок не буде.

Також рада в цілому проголосувала за законопроєкт #12076 Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" щодо медичного обліку під час підготовки призовників. Його підтримали 298 депутати.