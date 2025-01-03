Зокрема, закон впроваджує термін "тактична догоспітальна допомога". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Які зміни спричинить новий закон

Проєкт закону внесе зміни до деяких законодавчих актів України у сфері національної безпеки та оборони щодо надання допомоги на догоспітальному етапі та здійснення цивільно-військового співробітництва.

Це дозволить військовослужбовцям, які не мають медичної освіти, надавати домедичну допомогу в розширеному форматі. Зокрема, він буде включати проведення медичних інтервенцій та застосування лікарських засобів.

Зазначимо, що в Україні військовослужбовці мають низку медичних пільг. Їм доступна безплатна медична допомога у військово-медичних закладах. Окрім цього, вони також можуть отримати безоплатні ліки та медичні препарати за рецептами від лікарів, скористатися санаторно-курортним лікуванням чи пройти щорічне медичне обстеження.