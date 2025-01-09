Сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка. За законопроект проголосовали 298 депутатов.

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В Раде поддержали законопроект о БВП

При рассмотрении законопроекта о БВП Рада приняла правку о прохождении базовой военной подготовки для женщин будет исключительно добровольным. Также добровольной будет постановка на воинский учет.

Эту правку поддержали 278 депутатов. Это означает, что никакой принудительной мобилизации женщин не будет.

Также рада в целом проголосовала за законопроект 12076 Об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе" относительно медицинского учета при подготовке призывников. Его поддержали 298 депутаты.

Что известно о законопроекте

В законопроекте 12076 указано, что с 2025 года будет отменена срочная служба, а вместо нее введена базовая общевойсковая подготовка. Заметим, что этот вид службы будет обязательным для мужчин, которые пригодны к службе по состоянию здоровья.

Базовая подготовка начнется 1 сентября 2025 года и будет проходить:

для студентов высших учебных заведений – в самих заведениях или учреждениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских;

для граждан, которые впервые планируют поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или прокуратуру, а также для всех желающих – в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.

Что известно о законопроекте о базовой военной подготовке / Фото Минобороны

К слову, ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупреждали, что российская пропаганда активно распространяет фейки о мобилизации женщин в Украине.

Россияне массово рассылали сообщения в мессенджерах, где обсуждались сфабрикованные утверждения, в частности, что с 1 января в Украине начнется тотальная мобилизация женщин, их насильно забирают в военкоматы, обманом мобилизуют в ряды ВСУ, а также распространяют фейковую статистики о гибели женщин на поле боя.

В Центре отметили, что государственные органы не рассылают сообщения с требованием открывать вложенные файлы, предоставлять данные банковских карт или паспортную информацию или вредить себе через анонимные аккаунты во избежание мобилизации.