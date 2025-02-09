Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова народного депутата и члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского во время брифинга в "Медиацентр Украина".

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По словам Федора Вениславского, мобилизационные процессы пока идут в тех пределах, которые определены законодательством и соответствующими подзаконными нормативно-правовыми актами.

Процессы мобилизации идут в плановом режиме, не всегда так, как бы нам хотелось с точки зрения привлечения в армию соответствующего количества людей, но они в целом идут неплохо,

– пояснил нардеп.

В то же время он отметил, что за прошлый год несколько тысяч граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет заключили контракты на прохождение военной службы в ВСУ.

Кроме того, Вениславский отметил, что в мотивационных пакетах, которые будут направлены на украинцев в возрасте от 18 до 25 лет для заключения контракта с ВСУ на год, будут также предусмотрены единовременные выплаты, которые будут растянуть по сроку. Это нужно, чтобы обеспечить социальную справедливость между всеми военнослужащими и равенство в правах.

Член комитета Рады по нацбезопасности выразил надежду, что это также дополнительно поможет увеличить количество военнослужащих ВСУ в разы и усилит оборонные возможности Украины.

К слову, ранее Владимир Зеленский рассказывал, что в Украине планируют ввести специальный однолетний контракт для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет для службы в армии. Президент подчеркнул, что эти контракты не будут означать принудительную мобилизацию этой категории граждан, а вместо этого будут содержать много преимуществ для молодежи по службе, включая высокое денежное обеспечение.