Кого могут призвать в армию и что нужно знать об этом процессе – рассказывает 24 Канал. Стоит отметить, что недавно Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине до 9 мая 2025 года.

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Какой возраст для мобилизации в 2025 году

Согласно действующему законодательству, в Украине могут мобилизовать:

военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 60 лет, которых признали годными по состоянию здоровья и которые служили в армии;

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые были сняты с воинского учета, но признаны годными к службе в условиях военного положения – они должны пройти повторную медкомиссию;

военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны годными по состоянию здоровья и которые не имеют военного опыта;

мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус "ограниченно годный". Теперь им нужно повторно пройти медкомиссию и получить один из актуальных статусов.

В то же время стоит отметить, что украинцы в возрасте 18 – 25 лет считаются призывниками и не подлежат мобилизации. Исключением является вступление в армию по собственному желанию.

Однако даже в этой возрастной категории есть военнообязанные лица, которых могут призвать. Речь идет о:

тех, кто закончил военную кафедру, стал офицером запаса и не продолжает обучение в магистратуре;

тех, кто отслужил срочную службу. Здесь исключением стала последняя демобилизация срочников в 2024 году – их могут призвать только через год;

тех, кто имел статус "непригоден в мирное время" или "ограниченно пригоден в военное время".

Важно! Верховная Рада приняла законопроект 11379-д, который запрещает мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет. Однако закон вступит в силу только после того, как его подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть мобилизованы только по соответствующему распоряжению Генерального штаба ВСУ. Такое распоряжение выдается на конкретное лицо с указанием всех данных.