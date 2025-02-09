Кого можуть призвати до війська та що потрібно знати про цей процес – розповідає 24 Канал. Варто зазначити, що нещодавно Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні до 9 травня 2025 року.

Читайте також Чи можуть мобілізувати студентів та викладачів під час канікул: міністр зробив заяву

Який вік для мобілізації в 2025 році

Згідно з чинним законодавством, в Україні можуть мобілізувати:

військовозобов'язаних осіб віком від 18 до 60 років, яких визнали придатними за станом здоров'я та які служили в армії;

чоловіків віком від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними до служби в умовах воєнного стану – вони мають пройти повторну медкомісію;

військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, яких було визнано придатними за станом здоров'я і які не мають військового досвіду;

чоловіків віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус "обмежено придатний". Тепер їм потрібно повторно пройти медкомісію та отримати один із актуальних статусів.

Водночас варто зазначити, що українці віком 18 – 25 років вважаються призовниками і не підлягають мобілізації. Винятком є вступ до війська за власним бажанням.

Однак навіть у цій віковій категорії є військовозобов'язані особи, яких можуть призвати. Йдеться про:

тих, хто закінчив військову кафедру, став офіцером запасу та не продовжує навчання в магістратурі;

тих, хто відслужив строкову службу. Тут винятком стала остання демобілізація строковиків у 2024 році – їх можуть призвати лише через рік;

тих, хто мав статус "непридатний у мирний час" або "обмежено придатний у воєнний час".

Важливо! Верховна Рада ухвалила законопроєкт 11379-д, який забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років. Однак закон набуде чинності лише після того, як його підпише президент України Володимир Зеленський.

Тим часом чоловіки віком від 50 до 60 років можуть бути мобілізовані лише за відповідним розпорядженням Генерального штабу ЗСУ. Таке розпорядження видається на конкретну особу із зазначенням усіх даних.