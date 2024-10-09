Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За відповідне рішення проголосували народні обранці на засіданні 9 жовтня.

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Мобілізувати до 25 років не будуть

На засіданні Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт 11379-д. Він передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Простіше кажучи, відтепер мобілізація чоловіків віком від 18 до 25 років заборонена.

За відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів.

Що відомо про законопроєкт 11379-д Законопроєкт 11379-д спочатку розробляли, щоб надати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаним до 25-річного віку, які раніше мали статус обмежено придатних за станом здоров'я. Однак згодом стало відомо, що дія закону поширитися не лише на обмежено придатних, а на всіх чоловіків віком до 25 років. Однак, тих, кого мобілізували раніше, поки звільняти зі служби не будуть. Як пишуть у ЗМІ, для цього створять інший механізм.

Відтак, мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років тепер можуть лише добровільно. Закон 11379-д набуде чинності після того, як його підпише президент України, а текст – опублікують.

До слова, У ВР також пропонують удвічі зменшити штрафи за неоновлення військово-облікових даних. Так, у картці законопроєкту № 12093 пропонують знизити штрафи до 8,5 тисячі гривень при добровільному зверненні до ТЦК та СП для уточнення персональних даних.

Крім того, вже цього року можуть запровадити економічне бронювання. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Данило Гетманцев повідомив, що це може принести в бюджет близько 8 мільярдів гривень щомісяця.

Так, можуть дозволити бронювати військовозобов'язаних працівників за умови сплати підвищеного військового збору у 20 400 гривень щомісяця за працівника. Так, уряд пропонує зміни в бронюванні за принципом "воюй або працюй", що має на меті створення додаткових робочих місць і підвищення заробітних плат, а також сприяння поверненню українців до країни.