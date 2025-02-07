Об этом президент Украины рассказал в пятницу, 7 января, в интервью Reuters, передает 24 Канал. Владимир Зеленский отмечает – это не мобилизация.
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Что известно о нововведениях
По словам президента, над контрактом для молодежи работают опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны Украины. Вариант будет доступным для желающих присоединиться.
Есть специальный контракт, будет много преимуществ... Также очень высокое денежное обеспечение. Детали будут обнародованы вскоре, в ближайшие дни,
– сказал он.
Напомним, народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что сейчас в парламенте не зарегистрировано законопроектов по снижению призывного возраста. Он отметил, что разговоры об этом вопросе – "исключительно политические дискуссии".
Женщины могут становиться на воинский учет только по собственному желанию, их принудительная мобилизация не предусмотрена. Чтобы избежать политических манипуляций, в Раде решили законодательно закрепить этот принцип.