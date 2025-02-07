Во время действия военного положения мобилизации подлежат военнообязанные лица. Этот статус гражданин приобретает, когда достигает 25-летия. Однако некоторые категории мужчин получают его раньше, передает 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать до 25 лет

В соответствии с законодательством, военнообязанными, а значит подлежащими мобилизации, считаются мужчины от 18 до 25 лет, если они:

прошли срочную службу в мирное время;

закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили определенную военно-учетную специальность;

проходили службу по контракту в Вооруженных силах Украины;

"ограниченно годные", то есть признаны военно-врачебной комиссией как непригодные к срочной службе в мирное время и пригодные в военное время.

Важно! В апреле 2024 года статус "ограниченно годный" отменили. Мужчины, которые его имели, остаются военнообязанными даже, если им меньше 25 лет. Они не перешли в категорию призывников. Верховная Рада урегулировала этот вопрос отдельным законом, однако его до сих пор не подписал президент.

Заметим, что мужчины от 18, которые были сняты с воинского учета, но признаны годными к службе в условиях военного положения, тоже могут быть призваны. Они должны пройти повторную медкомиссию.

В других случаях мобилизация лиц 18 – 25 лет без опыта службы возможна только в добровольном порядке.