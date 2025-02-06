Об этом рассказал член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга в "Медиацентре Украины", сообщает 24 Канал. По его словам, еще в постановлении Кабмина было предусмотрено, что женщины могут быть мобилизованы исключительно с их согласия.
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Женщины на воинском учете только с согласия
Он отметил, что из-за политических манипуляций со стороны некоторых оппозиционных сил Верховная Рада решила окончательно закрепить это на законодательном уровне.
Никакого принуждения до сегодняшнего дня для женщин не было. Только их добровольное согласие,
– подчеркнул Вениславский.
По словам депутата, в законе предусмотрено:
- Женщины становятся на воинский учет только по собственному желанию.
- Прохождение базовой военной подготовки также является добровольным.
- После прохождения подготовки женщины могут стать на учет только по собственному согласию.
Вопрос принудительной мобилизации женщин не стоит,
– подчеркнул Вениславский.
Народный депутат также напомнил, что уже десятки тысяч украинских женщин служат в ВСУ, выполняют боевые задачи и заключают контракты. Поэтому изменения в законе лишь закрепляют добровольный принцип воинского учета для женщин.