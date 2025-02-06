Про це розповів член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу в "Медіацентр Україна", повідомляє 24 Канал. За його словами, ще у постанові Кабміну було передбачено, що жінки можуть бути мобілізовані виключно за їхньою згодою.

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Жінки на військовому обліку тільки за згодою

Він зазначив, що через політичні маніпуляції з боку деяких опозиційних сил Верховна Рада вирішила остаточно закріпити це на законодавчому рівні.

Ніякого примусу до сьогоднішнього дня для жінок не було. Лише їхня добровільна згода,

– наголосив Веніславський.

За словами депутата, у законі передбачено:

Жінки стають на військовий облік лише за власним бажанням.

Проходження базової військової підготовки також є добровільним.

Після проходження підготовки жінки можуть стати на облік тільки за власною згодою.

Питання примусової мобілізації жінок не стоїть,

– підкреслив Веніславський.

Народний депутат також нагадав, що вже десятки тисяч українських жінок служать у ЗСУ, виконують бойові завдання та укладають контракти. Тому зміни в законі лише закріплюють добровільний принцип військового обліку для жінок.