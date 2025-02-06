Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление члена Комитета по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федора Вениславского на брифинге.

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Что может измениться для военнослужащих

Федор Вениславский рассказал, что после открытия 13-й сессии Верховной Рады в Комитете прошло рабочее совещание.

Мы с представителями Министерства обороны, Генерального штаба рассматривали вопрос, как обеспечить возможность военнослужащим, которые выполняют боевые задачи, отдохнуть, а именно ввести обязательность отпусков, предусмотреть дополнительные отпуска. Над этим мы сейчас работаем,

– подчеркнул нардеп.

По его словам, вопрос обеспечения всем необходимым сектора безопасности и обороны остается приоритетным в работе парламента. Вениславский пояснил, что речь идет о законодательных инициативах, которые направлены на усиление оборонных возможностей, социальную защиту военнослужащих, совершенствование вопроса получения дополнительных отпусков и тому подобное.

Справка. Согласно закону о мобилизации, основной ежегодный отпуск будут давать частями в течение календарного года. Однако главная непрерывная часть должна составлять не менее 15 дней.

К слову, ранее Федор Вениславский также комментировал вопрос демобилизации военных. По его словам, проблем с подготовкой документа нет – сейчас идет рассмотрение вариантов, как можно заменить людей на передовой.